5 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Sorgulama! buradan Milli Piyango Sayısal Sonuçları 5 Ocak 2019

5 Ocak Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları burada olacak. Sayısal Loto da kazanan numara ve rakamlar bu akşam belli olacak. Milli Piyango idaresi tarafından hazırlanan Sayısal Loto da bir önceki çekilişte 6 bilen olmamıştı. Devir eden Sayısal Loto bu akşam yeniden düzenlenecek ve kazanan rakamlar belli olacak.

Bu akşam belirlenecek olan Milli Piyango Sayısal Loto sonuçlarında 6 bilen numaralar ve rakamları aksam.com.tr üzerinden erişebileceksiniz.

En çok rağbet gösterilen şans oyunlarından birisi olan Sayısal Loto Milli Piyango idaresi tarafından bu akşam belirleniyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Kazandıran rakamlar böyle oldu;

02- 20- 29- 38- 46- 47

Sayısal Loto da bir önceki çekiliş sonuçlarda ise 6 bilen çıkmayıp 3.326.971,38 TL ile üçüncü kez devretti. 5 bilen kişi sayısı 55 oldu ve kişi başına düşen ikramiye 7.454,35 TL olarak belirlendi. 4 Bilen kişi sayısı 3.476 kişi oldu ve her bir kişi 86,80 TL ikramiye kazandı. 3 bilen kişi sayısı ise 68.120 kişi olup 12,55 TL ikramiye kazanmışlardır.

Sayısal Oyun Biletleri İçin Lütfen Dikkat ! Sayısal Oyunların İkramiye Plan ve Oranları

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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