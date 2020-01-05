5 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Özellikle yatırım için altına başvuran vatandaşlar anlık değişimleri öğrenmek istiyorlar. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. 5 Ocak’ta çeyrek altın 476 liradan alınıyor, 488 liradan satılıyor.

5 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 476 liradan alınıyor, 488 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 298 liradan alınıyor, 298 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1907 liradan alınıyor, 1949 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,70 292,90 297,10 297,30

Cumhuriyet Ata Lira 1.929,00 1.950,00 1.958,00 1.979,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 271,00 275,00

Lira(Tam) Ziynet 1.885,00 1.905,00 1.913,00 1.933,00

Yarım Ziynet 943,00 953,00 957,00 967,00

Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 478,00 483,00