5 Mart 2020 altın fiyatları ne kadar? İşte canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 523,00 lira, Cumhuriyet altını 2.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükseliş gerçekleştirdi. 5 Mart’ta çeyrek altın 513 liradan alınıyor, 526 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

5 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 320 liradan alınıyor, 321 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 513 liradan alınıyor, 526 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2054 liradan alınıyor, 2099 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1027 liradan alınıyor, 1053 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 artışla 321,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 523,00 lira, Cumhuriyet altını 2.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 321,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 317,60 317,80 321,50 321,70

Cumhuriyet Ata Lira 2.093,00 2.114,00 2.119,00 2.140,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 290,00 294,00 293,00 297,00

Lira(Tam) Ziynet 2.045,00 2.064,00 2.070,00 2.090,00

Yarım Ziynet 1.023,00 1.033,00 1.035,00 1.045,00

Çeyrek Ziynet 511,00 516,00 518,00 523,00