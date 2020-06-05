Altın fiyatlarında hareketelilik sürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sebebi ile güncel rakamlar merak ediliyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, düğün salonlarının yeniden açılacak olması hediyelik altın alımına da yeniden ilgi arttı. 5 Haziran 2020 altın fiyatları ne oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

5 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 371,72 TL olurken satış ise 371,87 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 606,40 TL’den alınıp 614,30 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.212,70 TL’den alınıp 1.228,50 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.414,30 TL’den alınıp 2.445,80 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 2.446,77 TL olurken satış fiyatı ise 2.478,75 TL oldu.