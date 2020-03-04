5 bin kadının el emeği dünyaya pazarlanacak

ÖZGÜL ÖZTÜRK

İnternetle Hayat Kolay Projesi’yle bugüne kadar ağırlığı kadınlardan oluşan 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi veren Türk Telekom, şimdi de kadınlara internet üzerinden para kazanmayı öğretecek. Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi’yle bugüne kadar bin 200 kadın girişimciye dijital pazarlama eğitimleri verildi. Gönüllü 100 öğretmen tarafından verilen 4 saatlik bu eğitimlerin sonunda kadın girişimciler pazarlama, dijital pazarlama, pazar araştırması, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

81 İLE YAYILACAK



Türkiye’nin 81 ilindeki halk eğitim merkezleri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle düzenlenen dijital eğitimlerin son durağı Eskişehir oldu. 25 yaş üstü, yöresel gıda, süs eşyaları, magnet, ahşap, cam, yöresel kıyafetler, hediyelik eşya üreten kadınların katıldığı bu eğitimlerde ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara, dijital fırsatlardan yararlanarak ürünlerini daha geniş kitlelere pazarlama konusunda yol gösterici bilgiler verildi. Burada konuştuğumuz kadınlar, bugüne kadar fuar veya kermeslerde satışa sundukları ürünve hizmetleri Instagram veya e-ticaret üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söylediler. Projeyle 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde 5 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

ALTIN GÜNÜNDE EĞİTİM VERECEK



Eğitimlerden yararlanan kadın girişimciler arasından 500 kişiye ‘Tasarım Odaklı Düşünme’ eğitimi verilecek. 100 kadın girişimciye ise işlerini geliştirmeleri konusunda mentörlük verilmesi planlanıyor. Kadınların ekonomiye katılımını sağlamak için çalışmaların devam edeceği bilgisi veren Türk Telekom yetkilileri, “Kadınlarımızın online ticarete atılabilmesi için gerekirse altın günlerine bile katılıyoruz. Kadınlar 10-15 kişilik gruplar oluşturup bizi davet ederlerse gönüllü eğitmenlerimiz gidip evde eğitim verebilir” diyor.

30 BİN TL’Sİ VERGİDEN MUAF OLDU



193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dantel, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanıyor. Geçen yıl TBMM’de kabul edilen Torba Yasa’yla ev kadınlarının internet satışlarından dolayı 30 bin 700 liraya kadar satışlarına vergi istisnası geldi. Bu uygulamadan 300 bin kadının faydalanması öngörülüyor.