5 ayda 13 milyona yakın yabancı turist ağırladık

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayıs ayında da artmaya devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 12 milyon 757 bin 522’ye yükseldiğini duyurdu. Yabancıların 121 bin 616’sı yani yüzde 0.95’i günübirlikçilerden oluşurken Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; mayısta geçen yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayısı yüzde 9.35 artarak, 4 milyon 22 bin 254 oldu.

RUSLAR İLK SIRADA

Ocak - mayıs döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 13.12 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ile ilk sırada yer aldı. Almanya yüzde 9.51 artışla 1 milyon 213 bin 857 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7.70 artışla 982 bin 717 ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin ön sıralarında 982 bin 717 ile Bulgaristan, 700 bin 711 ile İran ve 697 bin ile Gürcistan yer aldı. Afrika’dan gelen yabancıların sayısında da önemli artışlar yaşandı. 5 ayda yüzde 26.52 artışla 486 bin 251 Afrikalı Türkiye’ye geldi. En çok gelenler ise 101 bin 979 ile Cezayirlilerden oluştu. Cezayirlileri 90 bin 601 gelişle Libyalılar takip etti.

BREZİLYALILAR SEVDİ

Latin ülkelerinin ilgisi de sürüyor. Özellikle Arjantinli ve Brezilyalı sayısı artıyor. Ocak-mayıs döneminde 35 bin 561 Brezilyalı, 27 bin 737 Arjantinli geldi.

İranlılar azaldı, Çin'de Türkiye ilgisi artıyor

Son yıllarda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısındaki artış, ilk 5 ayda da devam etti. 5 aylık dönemde 167 bine yükselen Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörülüyor. İlk 5 ayda Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı ise yüzde 28.51 azalarak 700 bine düştü. Bu düşüşte ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurtdışı çıkış harcının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Otel doluluk oranı haziranda toparlandı

Türkiye Otelciler Birliği verilerine göre de mayısta otel dolulukları azaldı. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Haziran ayıyla birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden haziran ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını bekliyoruz” dedi.