48 saatte kurulabilen mobil santral atağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devreye alınan 175 megavatlık 7 adet mobil elektrik üretim santralının anlık ihtiyacın karşılanmasında en hızlı çözümü sunacağını belirterek, “Mobil santralların ilk etapta İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır ve İzmir’deki trafo merkezleri olmak üzere 7 noktada bağlantısını gerçekleştireceğiz” dedi. Bakan Dönmez, Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) envanterine katılan mobil elektrik santrallarının açılış töreninde, enerji sektörüne son 17 yılda 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendirildiğini söyledi.

ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU BİTTİ

Elektrikte dengeli bir enerji sepetinin oluşturulması için yerli kaynakları maksimum oranda kullandıklarını dile getiren Dönmez, "Artık, ‘Türkiye’nin enerji arz güvenliği sorunu yoktur’ cümlesini gönül rahatlığıyla kurabiliriz. Geçen yıl elektriğimizin yaklaşık yüzde 50’sini yerli kaynaklardan karşıladık. 2019’un ilk 5 ayında ise bu rakam yüzde 67’ye yükseldi" dedi. Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

HIZLI ÇÖZÜMDE ÖNEMLİ ADIM

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz 7 mobil elektrik santralıyla kısa dönemli enerji arz güvenliğimizi sağlamak adına da önemli bir adım atıyoruz. Neden en hızlı çözüm diyoruz? Çünkü bir elektrik santralının yapımı ve işletmeye alınması yaklaşık 36 ay ancak bu santrallar 48 saat gibi kısa bir sürede montaj ve demontaj yapılabiliyor."

YABANCI İLGİSİ YÜKSEK

bakan Dönmez, “Küresel doğrudan yatırımların azaldığı 2018’de Türkiye yüzde 13 doğrudan yatırım artışıyla gücünü bir kere daha kanıtladı. Enerji de yabancı yatırımcının en fazla rağbet gösterdiği alanların başında geldi” ifadelerini kullandı.

1 tanesi 50 bin evi aydınlatabilir

Bakan Dönmez, mobil santralların özlelliklerini şöyle anlattı:

- Santralların taşınması oldukça pratik. Lojistiği ve transferi son derece kolay ve esnek.

- İhtiyaç olması durumunda tek bir mobil santral sayesinde toplam 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız.

- Elektrik enerjisi aciliyeti arz eden bir nokta mı var? Bu santralları kolay bağlantı özelliğiyle ihtiyaç olan bölgedeki uygun trafo merkezine intikal ettirerek enerji ihtiyacına en pratik cevabı vereceğiz.

- Santrallarımız çok kısa süre içinde tam yüke çıkabilme kapasitesine sahip. Santrallar ‘pik enerji tüketimi’ anlarında veya bölgesel yük ihtiyaçlarına destek olarak hızlı bir şekilde devreye girecek.

- Elektrik kesintileri, arızalar, iletim ya da dağıtımdan kaynaklanan sorunlar, afet ve acil durumlar ya da diğer olağandışı durumlarda santrallar krizlere karşı hızlı ve etkin reaksiyon almamızı sağlayacak.”