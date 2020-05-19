45 ülkeden sektörün görüşü: Turizmde en hızlı Türkiye yol alacak

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya’nın da bulunduğu 45 ülkeden 822 firma ve 1468 turizmciye koronavirüs sonrası ülkelerin turizm potansiyellerini sordu. Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE YÜZDE 12.2



Anketin detaylarıyla ilgili açıklama yapan Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışma olduğunu belirterek “Salgın sonrası hangi turizm destinasyonlarının, ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceği sorusuna ilişkin yüzde 12.2’lik bir oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye’yi ise yüzde 11.7’lik bir oranla Tayland takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 9.2 oranla Çin bulunuyor” diye konuştu.

THY İLK 5’E GİRDİ



Ersoy, havayollarına ilişkin de soru yöneltildiğini ifade etti. “Varlığını ve faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı hangi havayolu şirketinin gerçekleştirebileceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlarda THY’nin başarılı bir grafik ortaya koyduğuna dikkati çeken Ersoy, “THY, yüzde 8.05 oranla 19 firma arasında ilk 5’te yer aldı. Emirates yüzde 13,42’lik oranla ilk, Etihad firması da yüzde 9.05 ile ikinci sırada” dedi. Ankette ‘her şey dahil’ de yüzde 41’lik oranla en çok tercih edilen konsept oldu.

ŞİLE’DE OTELLER KABULE BAŞLADI



Şile’de, salgın nedeniyle düzenleme yapan oteller müşteri almaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat engeli nedeniyle çok sayıda İstanbullu, 4 günlük süreyi Şile Ağva’daki otellerde konaklamayı tercih etti. Bölgede 1 aydır kapalı kalan otellerin bu sürede ‘sosyal mesafe hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı Alem Talks programında soruları yanıtladı.

YURTDIŞI UÇUŞLAR BİR HAFTAYA NETLEŞİR



Alem Dergisi’nin ‘Alem Talks’ adı altında yaptığı canlı yayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurtdışı uçuşlarla ilgili takvimin kısa süre içinde netleşeceğini söyledi. Alem Talks moderatörü Berna Sağlam Naipoğlu’nun sorularını yanıtlayan Ersoy “Uçak konusu uluslararası uçuş komiteleri tarafından değerlendirilerek ortak bir karara varılacaktır. Çok kısa bir süre içerisinde 1 hafta 10 gün kadar netleşir” dedi. Ersoy otellerin kapasitelerinin yüzde 50 ile sınırlandırılması konusundaki bir soruya ise “Bizim kapasite değil sosyal mesafe ile ilgili sınırımız var” dedi.