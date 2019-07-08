4 yılda sakız üretiminde 40 bin kişilik istihdam

YELDA GÖKDAĞ

Üretimi bitme noktasına geldiği için 2014’te bir eylem planı hazırlanarak ayağa kaldırılan sakız ağacı yetiştiriciliği 2020 yılında ilk meyvelerini verecek. Plan sayesinde sakız üretim maksatlı ormanlar oluşturulmuş, sakız bahçesi oluşturmak isteyen girişimcilere güvenli fidan temin edilmiş ve yok olmakta olan üretim kültürünün yeniden canlandırılması amaçlanmıştı. Bu çerçevede 2008’de 300 adet olan sakız ağacı sayısı 2019 itibariyle 90 binin üzerine çıkarıldı.

2020'de sonuç alınacak

Açıklama Orman Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özgür Balcı’dan geldi. TBMM’ye sunumda bulunan Balcı, “Sakızda eylem planı başladığında üreticiliğini yapan 375 kişi vardı. Bugün 40 binin üzerinde kişiye çıktı. 2020’de ürünlerini toplamaya başlayacağız” diye konuştu. Balcı, özetle şunları kaydetti: Karaburun ve Çeşme şu an çok özel çalışma alanımız. İnşallah 2020 gibi yani çok yakında ürünlerini de toplamaya başlayacağız. Yine başka birçok türü de özel eylem planlarıyla, ilgi alanımıza aldık ve yönetimini yapıyoruz.

Reçinede hedef 400 ton üretim

Türkiye’nin reçine üretimine ilişkin de bilgiler paylaşan Balcı: Reçine’de bir eylem planıyla bu yıl hedefimiz 400 tonun üzerinde üretim yapmak. Geçen yıl 275 ton olarak gerçekleşti. Tamamen üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere bir modelle firmalar bizzat üretiyor ve kendi ham maddesini bizim ormanlarımızdan sağlıyorlar. Çanakkale’de de ciddi bir reçine tesisi var. Reçine’ye bu yıl ciddi yatırımlar da var. Biz Orman Genel Müdürlüğü olarak bu kaynakları optimum oranda sektöre sunmaya yönelik iradeyi sergiliyoruz.