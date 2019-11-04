4 Kasım 2019 canlı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları sizlerle..

4 Kasım 2019 çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Haftasonu piyasalar kapalı olduğu için hafta başında piyasalar açıldığın altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 277,70 liradan tamamladı.4 Kasım 2019 çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ne kadar? diye merak eden vatandaşlar için anlık, canlı altın fiyatları haberimizde..

ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2019 NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları bugün alışta 443,40 liradan satışta 454,48 liradan,

Gram altın fiyatları bugün alışta 277,07 liradan satışta 277,23 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATMIŞTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 277,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 277,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,80 278,00 277,50 277,70

Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.829,00 1.850,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,30 257,30 253,00 257,00

Lira(Tam) Ziynet 1.789,00 1.809,00 1.787,00 1.807,00

Yarım Ziynet 895,00 905,00 894,00 904,00

Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 447,00 452,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.