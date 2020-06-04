4 Haziran 2020 altın fiyatları! Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

4 Haziran 2020 altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini almaya başladı. Her saat ve gün değişen altın fiyatları yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Gram ve çeyrek altında düşüş yaşanırken “Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?” sorusu merak ediliyor. Dün serbest piyasalarda çeyrek altın ve gram altında düşüş yaşandı. Gram altın fiyatı alış 371,23 TL satış ise 371,37 TL olurken çeyrek altın fiyatları 605,50 TL’den alınıp 613,20 TL’den satıldı. Haberimizin içerisinden anlık ve güncel altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

4 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Haziran gram altın fiyatı alış 368,20 TL olurken satış ise 368,28 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

3 Haziran çeyrek altın fiyatları 602,80 TL’den alınıp 610,70 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

3 Haziran 1.205,50 TL’den alınıp 1.221,40 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.399,90 TL’den alınıp 2.431,700 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.432,37 TL olurken satış fiyatı ise 2.464,45 TL oldu.