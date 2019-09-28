4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri neler?
4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerde Salı ve Cuma günlerine özel aktüel ürün kampanyaları sürdürüyor. BİM marketbu hafta da müşterilerine birçok ürünü ucuza satmak için hazır. 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Kaymaz tabanlı Lüks Post Halı 65 TL'den, Tefal Buhar Kazanlı Ütü 599 TL'den, Kiwi Çay Makinesi 99 TL. Fakir El Mikseri 79 TL'den satılıyor. BİM 4 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğu sizlerle..
4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. Her hafta çeşitli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta elektrikli ev eşyaları ev tekstili dikkat çekiyor. 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL'den, 2 yıl garantili Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den, Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 149 TL'den satışa sunuluyor. İşte 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..