4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri neler?

4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta neler geliyor? merak ediliyor. Her hafta çeşitli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta elektrikli ev eşyaları ev tekstili dikkat çekiyor. 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 349 TL'den, 2 yıl garantili Meizu Note 8 Cep Telefonu 1149 TL'den, Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 149 TL'den satışa sunuluyor. İşte 4 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı..