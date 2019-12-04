4 Aralık 2019 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün..

4 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç lira? sorusu altın yatırımı yapanlar tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 4 Aralık çarşamba günü gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları canlı olarak her gün yayınlanıyor. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı en çok gram altın tercih ediliyor. 4 Aralık altın fiyatları ne kadar, kaç lira? diye merak edenler için işte güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları..

4 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 273,19 liradan satışta 273,29 liradan

Çeyrek altın alışta 437,19 liradan satışta 448,12 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira,Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 271,80 272,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.779,00 1.800,00 1.791,00 1.812,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 248,00 252,00

Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.750,00 1.770,00

Yarım Ziynet 869,00 879,00 875,00 885,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 438,00 440,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 271,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.