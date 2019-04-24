24 Şubat'ta tatile giren meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başladı. TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular bulunuyor. Hızla çalışmalara başlayacak olan Meclisin gündeminde memurların hem maaşlarını hem de tazminatlarını artıracak 3600 ek gösterge var. Binlerce kişi 3600 ek gösterge hakkında gelecek son dakika haberlerini güncel olarak takip ediyorlar. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NEDİR?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bunların hepsi Meclis'te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak" dedi. Yapılan bu açıklamaya göre, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenlerin Meclis gündemine gelmesinin ardından paylaşılması bekleniyor..

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını ifade etmişti. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA



AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA



18 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.