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  3. 3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, son durum nedir?

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, son durum nedir?

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, son durum nedir"

3600 ek gösterge son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. 1 milyon 600 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergede son durum araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından verilen sevindirici gelişme yaşanmıştı. Düzenleme ile maaşlar ve ikramiyelerde büyük artışlar yaşanacak. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, son durum nedir? diye merak edenler için 3600 ek gösterge son dakika haberleri sizlerle..

3600 ek gösterge son dakika haberleri merak edilen konular arasında yerini aldı.  1 milyonu aşkın kamu görevlisinin gözü meclisten gelecek olan 3600 ek gösterge son dakika haberlerinde. Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, son durum nedir? diye merak edenler için 3600 ek gösterge son dakika haberleri sizlerle..

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA HABERLERİ 

ÖMER ÇELİK: "3600 EK GÖSTERGEDE POZİTİF YAKLAŞIMIMIZ SÜRÜYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "3600 Ek Gösterge pozitif yaklaşımdır. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılmasıdır. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." ifadelerini kullandı. 

Güneş'in haberine göre, Meclis’e gelecek ilk tasarılardan biri uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, çözüme kavuşturulması beklenen ilk tasarı. Eğer tasarı Meclis’te kabul edilirse, ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak.
 
İNTİBAK BEKLENTİSİ
 
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi içinde. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak ve düzeltme yapılacak.
 
EK ÖDEME ORANI ARTSIN
 
Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte verilen ek ödemenin oranının artırılması da gündemde. Emekliler, vergi iadesinin yerini alan, halen maaşlarının yüzde 4’ü, yüzde 5’i kadar olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek oranın en az yüzde 8’e çıkarılması beklentisini dile getiriyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.   

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.


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