3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Emekli memur maaşı için 3600 ek göstergede son durum

Memurlar için yıllardır talep ettikleri 3600 ek gösterge ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Emekli memur maaşı için 3600 ek gestergede son durum

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.

EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKAR?

Konuyla ilgili resmi bir tarih açıklaması gelmezken yargı reformu ve diğer süreçlerin tamamlanmasının ardından ek gösterge çalışmalarının da hızlandırılarak Meclis’e gelmesi bekleniyor.



Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Ek göstergenin yasalaşması durumunda memur maaşlarına 40 – 50 arası emekli maaşlarına ise 500 ile 750 TL arasında zam gelecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.