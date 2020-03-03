3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 ek gösterge, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyenler, son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Milyonlarca memur meclisten gelecek müjdeli haberi bekliyor. 3600 ek göstergenin gündeme gelmesi durumunda memurlar, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarında artış olacak. 3600 ek gösterge ile ilgili olarak son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. İşte 3600 ek gösterge son dakika açıklamaları..

3600 EK GÖSTERGE SON HABERLER

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

3600 ek gösterge konusunda son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu "“Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu’ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik’e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. ‘Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.’ dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır.” diye belirtti

İBRAHİM KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere , öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'DAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.