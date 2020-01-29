31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta yeni ürünler tüketicinin beğenisine sunuluyor. Bu hafta broşürü içerisinde 2. Nesil Airpods ve şarj kutusu 849 TL, elektrikli çivi zımba makinesi 119 TL, telefon tutucu çeşitleri 9,95 TL, katlanır yatak 169 TL, oyuncak puset 14,95 TL, halı örtüsü 37,95 TL, erkek-kadın ev terliği 17,95 TL, kapı önü paspası 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor.