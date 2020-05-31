31 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları canlı! 31 Mayıs çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

31 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları canlı haliyle yatırımcıları tarafından sıklıkla takip ediliyor. Altın piyasasındaki hareketliliğin devam ediyor olması, her an değişebilen rakamları da beraberinde getiriyor. Güncel fiyatlar konuyu yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün gram altın 379,02 TL'den alınıp, 379,08 TL'den satılıyordu; çeyrek altın ise 617,80 TL'den alınıp, 625,60 TL'den satılıyordu. 31 Mayıs çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı ve son dakika canlı altın fiyatları haberimizde…

31 MAYIS 2020 ALTIN BUGÜN NE KADAR?

31 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olmasından dolayı altın fiyatları değişmedi ve dün ile aynı rakamlara sahip olarak kaydedildi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 379,02 TL'den alınıp, 379,08 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,80 TL'den alınıp, 625,60 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.235,60 TL'den alınıp, 1.249,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.459,80 TL'den alınıp, 2.491,70 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.492,27 TL'den alınıp, 2.524,65 TL'den satılıyor.