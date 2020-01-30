30 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

30 Ocak altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

30 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 303 liradan alınıyor, 303 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 485 liradan alınıyor, 497 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1942 liradan alınıyor, 1985 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 971 liradan alınıyor, 995 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,20 301,40 301,20 301,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.985,00 2.006,00 1.985,00 2.006,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,70 278,70 274,70 278,80

Lira (Tam) Ziynet 1.940,00 1.960,00 1.940,00 1.960,00

Yarım Ziynet 970,00 980,00 970,00 980,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 485,00 490,00