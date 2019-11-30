30 Kasım Cumartesi altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı ,anlık..

30 Kasım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın son iş günü geride kalırken altının kapanıştaki fiyatı araştırılıyor. Gram altın özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı daha çok talep görüyor. 30 Kasım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? diye merak edenler için işte gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı ,anlık..

30 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 270,36 liradan satışta 270,69 liradan, çeyrek altın ise alışta 432,84 liradan satışta 443,67 liradan satılıyor.

DÜN KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,80 269,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.771,00 1.792,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00

Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.731,00 1.751,00

Yarım Ziynet 870,00 880,00 866,00 876,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 268,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269 liradan, bin 771 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 792 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 731 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 751 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satıldı.