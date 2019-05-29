3 yıldızlı otellerden 5 yıldızlı otellere 'bizde yer var' tepkisi

TURİZM sektöründeki artışa yabancıdan gelen talebin yanı sıra yerli turistin de erken rezervasyonda yüzde 50’ye varan fiyat avantajından yararlanmasıyla beraber Antalya’da 5 yıldızlı otel ve tatil köylerindeki doluluk oranı Ramazan Bayramı’nda yüzde 100’ü buldu. Küçük otellerde ise hala rezervasyonlar yapılırken, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Otel ve Benzeri Konaklama Yerleri Meslek Grubu’ndan Alp Özel, Antalya’da otellerde boş yer olmadığı yönündeki açıklamaları eleştirdi.

OTELLERİMİZDE YER VAR

Özel, “Resort oteller dolu olabilir, doğrudur. Ancak kent merkezinde rezervasyon dahi alamayan otellerimiz var. Antalya’da tatilcilere yer var, konaklama sorunu yok” dedi. Özel, 5 yıldızlı resort otellerin, meslek grubu içerisinde sadece yüzde 20’lik dilimi oluşturduğunu söyledi. Yıllardır blok tatillerde, bayramlarda, yılbaşında, sömestr tatilinde resort otellerin ‘Antalya’da boş yer yok’ söyleminin kent merkezindeki otelleri olumsuz etkilediğinden söz eden Özel, “Antalya’da 5 yıldızlı otellerin çoğunlukta olduğu bazı yerler var. Oradaki her şey dahil sistemle hizmet veren büyük oteller ‘Yüzde 100 dolduk’ diye açıklamalar yapıyor. Doğru, dolu olabilir ama kent merkezinde rezervasyon dahi alamayan oteller var. Yerli ve yabancı tatilciler Antalya’da otellerin dolu olduğu açıklamalarını görünce kente gelmekten vazgeçebiliyor. Antalya’da konaklama sorunu yok. Tatilcilere yer var” diye konuştu.

ŞEHİR OTELLERİ UYGUN

5 yıldızlı her şey dahil bir otelde kişi başı günlük ortalama 1000 TL’ye konaklandığını ifade eden Özel, tatilcilere daha uygun fiyatlı ve konforlu tatil önerisinde bulundu. Kent merkezinde tarihi Kaleiçi’nde günlüğü 150 TL’ye konaklanabileceğini anlatan Özel, “Sabah otelden çıkıp serpme börek kahvaltı yapsa, plajlara gidip şezlong kiralasa, öğle yemeğinde köfte piyaz yiyip Antalya’nın yanıksı dondurmasını yese, akşam yemeğinde denize nazır bir restoranda yemek yese bile 600 TL tutar. Geriye kalır 400 TL, onu da istediği gibi harcayabilir” diye konuştu.

TERMAL OTELLER DE YÜZDE 80 DOLULUKLARA ULAŞTI

YÜZDE 65’i ormanlarla kaplı olan, spor kamplarının yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu’da, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması termal otellere ilgiyi artırdı. Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde yer alan Pavlu Kaplıcaları da 60 ile 90 derece arasında değişen sıcak su kaynakları ile çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bayram tatilinde yüzde 95’in üzerinde doluluk oranıyla hizmet vermesi beklenen kentteki 5 bin 300 yatak kapasiteli 10 termal tesiste, hazırlıklar tamamlandı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, bayrama az bir süre kala otellerde doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığını söyledi.

BiLETLER TÜKENDi GÖZLER EK SEFERDE

TÜRKİYE genelinde milyonlarca kişi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için gün sayıyor. Sadece İstanbul’da 2.5 milyon kişi şehirden ayrılmak için hazırlanıyor. Seferlerin çoğu dolmuşken bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin gözü ek seferler ve yüzde 10’a varan oranda son dakikada iptal edilen biletlerde. Online bilet satın alma platformlarından obilet.com, bayram boyunca İstanbul’dan düzenlenecek 25 bin seferde toplam 1 milyon yolcunun taşınacağını, tatile sayılı günler kala dönüş biletlerinin de büyük ölçüde tükendiğini açıkladı. obilet.com CEO’su Yiğit Gürocak, “Teknoloji, seyahat sektörünü de hızla dönüştürüyor. Son 5 yılda internetten satılan otobüs biletlerin sayısı yüzde 275 arttı, online platformlardan satılan otobüs biletlerinin oranı ise yüzde 15’e ulaştı. En yoğun talep de her zamanki gibi Ege ve Akdeniz’e” dedi.

(Star)