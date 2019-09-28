3 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünleri neler?

3 Ekim A101 aktütel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e neler geliyor? merak ediliyor. A101 her hafta birbirinden güzel ve uygun fiyatlı ürünleri stoklarda sınırlı olarak satışı sunuyor. 3 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl Vestel Servis güvencesine sahip Hı-Level 39¨ Full Hd Uydu Alıcılı Led Tv 1299 TL'den, SEG Derin dondurucu 1199 TL'den, Katlanabilir Yaylı Yatak 179,95 TL'den, Taboo Kesme ve Sunum Tahtası 13,50 TL'den, Deterjanlık 12,50 TL'den satılıyor. 3 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..