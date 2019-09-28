3 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünleri neler?
3 Ekim A101 akütel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Perşembe günleri temizlikten gıdaya, ev tekstilinden teknolojik ürünlere birçok fırsat ürününü raflarına taşıyan A101 bu hafta da dopdolu. A101 3 Ekim 2019 aktüel ürünler kataloğunda Honor 10 Lite Cep Telefonu 1.399 TL'den, Fantom Elektrikli Süpürge 269 TL'den, Küçük Boy Valiz 99,95 TL'den, Marmarabirlik Doğal Salamura Siyah Zeytin 9,95 TL'den, Kirli Sepetli Çok Amaçlı Dolap 229,95 TL'den satılıyor. İşte kataloğun tamamı..
3 Ekim A101 aktütel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101'e neler geliyor? merak ediliyor. A101 her hafta birbirinden güzel ve uygun fiyatlı ürünleri stoklarda sınırlı olarak satışı sunuyor. 3 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl Vestel Servis güvencesine sahip Hı-Level 39¨ Full Hd Uydu Alıcılı Led Tv 1299 TL'den, SEG Derin dondurucu 1199 TL'den, Katlanabilir Yaylı Yatak 179,95 TL'den, Taboo Kesme ve Sunum Tahtası 13,50 TL'den, Deterjanlık 12,50 TL'den satılıyor. 3 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..