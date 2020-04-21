3 ay işten çıkarma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşçilerin haklarını korumak için ekonomik önlem paketi Meclis'e sunuldu. Pakete göre 3 ay boyunca işten çıkarma olmayacak. 3 ay işten çıkarma yasağı kimleri kapsıyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman başlıyor? sorularının yanıtını merak eden vatandaşlar hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs pandemisine karşı Ak Parti, ekonomik önlem paketini Meclise sundu. TBMM Plan ve bütçe komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomi torba yasa teklifini kabul etti. Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

Torba yasa uyarınca; işverenlere üç ay süreyle iş akdini fesih (işten çıkarma) yasağı getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da fesih yasağını altı ay süreyle uzatma yetkisi verildi.

Yasaya göre ücretsiz izindekilere, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi yapılması da öngörüldü. Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık yaklaşık sadece 1.177 Türk Lirası ödeme yapılacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ak Parti hükümeti koronavirüs salgını nedeniyle 62 maddelik ekonomik önlem paketi hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş dünyası ile paylaşıldı.

4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı.

Çalışanın tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek.