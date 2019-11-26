29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünleri arasında neler var?
29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ürünler markete geliyor. 26 Kasım’da 80’li Finish bulaşık makinesi tableti 48,90 TL’den,çok amaçlı temizleyici 12,75 TL’den, lisanslı 10’lu yara bandı 3,95 TL’den satışa çıkarılıyor. 29 Kasım ve 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberimizde sizlerle.
BİM 29 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta yeni ürünler markete geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. BİM’de 29 Kasım’da Keysmart Key 330 ST buzdolabı 1.499 TL, blender seti 149 TL, Türk kahvesi makinesi 189 TL’den, tost makinesi 159 TL, davul fırın 135 TL, yağlık-sirkelik 9,95 TL, elips metal kapaklı kavanoz 9,90 TL fiyatı ile satışla çıkarılıyor. Haberimiz içerisinden detaylı kataloğa ulaşabilirsiniz.