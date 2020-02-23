28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta market raflarına yeni ürünler eklenmeye devam ediliyor. 28 Şubat kataloğunda 3 katlı ayakkabılık 6 taksit fırsatı ile 189 TL, HP wi-fi yazıcı 189 TL, Barbie peri bebek 29,90 TL, modern çiçeklik sehpa 75 TL, kapitone yatak alezi 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte bu haftanın fırsat ürünleri…
BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 28 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler listesinde neler var? Her hafta salı ve cuma günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. 28 Şubat’ta 3 katlı ayakkabılık 6 taksit fırsatı ile 189 TL’dne, HP wi-fi yazıcı 189 TL’den, Barbie peri bebek 29,90 TL’den, modern çiçeklik sehpa 75 TL’den, kapitone yatak alezi 29,90 TL’den satışa çıkarılacak.