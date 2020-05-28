28 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı, güncel çeyrek altın, gram altın, fiyatları…

28 Mayıs 2020 altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altına yatırım yapanlar veya yapacak olanlar konuyu yakından takip ediyor. Altın fiyatları gün içerisinde anlık düşüşler veya yükselmeler yaşayabiliyor. Piyasadaki bu hızlı değişimi ise dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Canlı, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları haberimizde…

28 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 374,29 TL'den alınıp, 374,36 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 610,00 TL'den alınıp, 617,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.220,00 TL'den alınıp, 1.233,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.428,10 TL'den alınıp, 2.458,80 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.460,57 TL'den alınıp, 2.491,75 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 371,48 TL'den alınıp, 371,63 TL'den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 603,70 TL'den alınıp, 611,40 TL'den satılıyordu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.207,00 TL'den alınıp, 1.221,00 TL'den satılıyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.447,50 TL'den alınıp, 2.483,50 TL'den satılıyordu.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.479,97 TL'den alınıp, 2.516,45 TL'den satılıyordu.