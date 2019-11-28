Altın fiyatları 28 Kasım 2019 canlı, anlık.. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

28 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları, hem hediyelik olarak almak isteyenler hem de yatırım aracı olarak altını kullananlar tarafından internette aranıyor. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,40 lira oldu. 28 Kasım 2019 altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

28 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 270,44 liradan satışta 270,53 liradan

Çeyrek altın ise alışta 432,79 liradan satışta 443,61 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 270,40 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira,Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatıise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 270,40 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 270,20 270,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.781,00 1.802,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,50 250,50

Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.740,00 1.760,00

Yarım Ziynet 866,00 876,00 870,00 880,00

Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 440,00





Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,40 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 270,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,40 liradan, bin 781 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 802 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 740 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 760 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.