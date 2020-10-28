28 Ekim Çarşamba günü son dakika altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor!

28 Ekim Çarşamba günü gram altın 503 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ve hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 500 lirayı geçen gram altın an itibariyle 503,5 liradan işlem görüyor. Peki gram altında yükseliş bugün de devam edecek mi? Altın fiyatlarında ABD dayanaklı mal siparişleri ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edildiği belirtiliyor. İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

28 EKİM ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA!

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.21 itibarıyla 503,5 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 826 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.