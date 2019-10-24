29 Ağustos dolar, euro, sterlin kaç TL?
29 Ağustos 2018 dolar euro sterlin ne kadar? Dolar kuru son dakika alım satım anlık fiyat. Dolar kurundaki dalgalanma sürüyor.
Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.2990 TL'yi görürken, saat 17.11 itibarıyla 6.1407 TL'de hareket ediyor. Euro kuru 7.3190 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 7.1553 TL'de bulunuyor. Piyasalar, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri izlemeye devam edecek.
Dolar Nedir
Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.
DOLARIN TARİHİ
15 Ocak Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.
DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ
$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur. Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.