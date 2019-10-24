29 Ağustos dolar, euro, sterlin kaç TL?

Türkiye piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta genel olarak sakin bir seyir izleyen dolar, yeni haftaya 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.2990 TL'yi görürken, saat 17.11 itibarıyla 6.1407 TL'de hareket ediyor. Euro kuru 7.3190 TL'ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 7.1553 TL'de bulunuyor. Piyasalar, Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri ve ABD-Çin ticaret gerilimi başta küresel gelişmeleri izlemeye devam edecek.

DOLAR KÜRESEL BAZDA GERİLİYOR

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günü yaptığı kademeli faiz artırımları beklentileriyle uyumlu konuşmanın ardından piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte güvenli liman talebinin azalmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirdi. Powell'ın kademeli faiz artırımları politikasının korunacağı sinyalini verdiği konuşması doların değerinde artacağı öngörüsüyle pozisyon alan ve para politikasında daha sıkılaştırıcı mesajlar bekleyen bazı yatırımcıları ise memnun etmedi. Dolarda küresel bazda gözlenen değer kaybı nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir hava gözleniyor. Bir bankacı, "Fed başkanı Jerome Powell'ın nispeten güvercin konuşması ve piyasaların kapalı olduğu süreçte ABD ile ilişkilere yönelik negatif bir gelişme olmaması nedeniyle şimdilik sakin bir hava var. Ancak TL'de bir değerlenme eğilimi görülmüyor" dedi.



Dolar Nedir

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur. Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.