27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 bu hafta aktüel ürünleri

27 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 market aktüel ürünleri her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta markete Lenovo Notebook 1,499 TL'den, Full Hd Android Smart Led Tv 1,699 TL'den, Singer Overlok Makinesi 799 TL'den, 2 Litre Çelik Termos 75 TL'den, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL'den, Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL'den, Kablosuz Mouse 49,95 TL fiyatı ile geliyor.