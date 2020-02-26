27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 bu hafta aktüel ürünleri
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. A101’de bu hafta neler var? Her hafta perşembe günleri markete yeni ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünler arasından ihtiyacı olanları almak isteyenler erken saatlerde markete gidiyorlar. 27 Şubat’ta overlok makinesi 799 TL’den, bay/bayan çapraz omuz askılı çanta 19,95 TL’den, kızartma tenceresi, 34,95 TL’den, 3’lü saklama kabı 5,50 TL’den, 2’li mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL’den satışa çıkarılıyor.
27 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 market aktüel ürünleri her hafta market raflarına ekleniyor. Bu hafta markete Lenovo Notebook 1,499 TL'den, Full Hd Android Smart Led Tv 1,699 TL'den, Singer Overlok Makinesi 799 TL'den, 2 Litre Çelik Termos 75 TL'den, Sinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL'den, Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL'den, Kablosuz Mouse 49,95 TL fiyatı ile geliyor.