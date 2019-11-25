27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete neler geliyor?

27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK market her hafta olduğu gibi bu hafta da hazırladığı kampanyalar her kesimden tüketiciye hitap ediyor. Elektronikten gıdaya, elektrikli ev aletlerinden temizlik ürünlerine bir çok ürün mevcut. ŞOK 27 Kasım kataloğunda Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL'den, 2 yıl garantili 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, 25 TL ve Üzeri Alışverişlere özel olarak Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 64,95 TL'den satılıyor. İşte katalog..