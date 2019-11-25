27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete neler geliyor?
27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. ŞOK bu hafta Çarşamba raflarına ekleyecek ürünleri müşterileri ile paylaştı. Aktüel kampanyalar bu hafta yine vatandaşın yüzünü güldürüyor. 27 Kasım ŞOK kataloğunda LG 43¨ Dahili Uydu Alıcılı Smart Led TV 2849 TL'den, WC Fırça Takımı 9,99 TL'den, Teba Saç Kurutma Makinesi 39,90 TL'den satışa sunuluyor. 27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizde..
27 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK market her hafta olduğu gibi bu hafta da hazırladığı kampanyalar her kesimden tüketiciye hitap ediyor. Elektronikten gıdaya, elektrikli ev aletlerinden temizlik ürünlerine bir çok ürün mevcut. ŞOK 27 Kasım kataloğunda Alüminyum Kurutmalık 99,90 TL'den, 2 yıl garantili 3+1 Basamaklı Merdiven 59,90 TL'den, 25 TL ve Üzeri Alışverişlere özel olarak Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti 64,95 TL'den satılıyor. İşte katalog..