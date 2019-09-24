27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 BİM aktüel ürünleri

BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM’de bu hafta neler satışa çıkarılacak? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta raflara ekleniyor. 27 Eylül kataloğunda Kumtel marka mini fırın 159 TL, Philips marka taşınabilir şarj aleti 59,90 TL, Fakir marka saç kurutma makinesi 79 TL, cam set üstü ocak 299 TL, borcam dilimli kek kalıbı 12,50 TL, kırmızı kapaklı dikdörtgen borcam 587,50 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde sizlerle.

BİM 27 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU