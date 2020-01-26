26 Ocak altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi yükselişin ardından hafta kapanışında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu. 26 Ocak'ta çeyrek altın 480 liradan alınıyor, 492 liradan satılıyor.
26 Ocak 2020 altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika açıklamaları araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi artışın ardından gözler yeni fiyatlara çevrildi. Hafta kapanışında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu. 26 Ocak altın fiyatları haberimizde sizlerle.
26 OCAK ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 300 liradan alınıyor, 300 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 480 liradan alınıyor, 492 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 1920 liradan alınıyor, 1962 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 960 liradan alınıyor, 984 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI HAFTA KAPANIŞINDA NASILDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.983,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,00 297,20 297,70 297,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.957,00 1.978,00 1.962,00 1.983,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 271,00 275,00 271,50 275,50
Lira(Tam) Ziynet 1.913,00 1.933,00 1.917,00 1.937,00
Yarım Ziynet 956,00 966,00 959,00 969,00
Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 480,00 485,00