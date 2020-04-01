26. dönem POMEM polis alımı sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak. 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları adaylar tarafından aylardır heyecanla bekleniyor.

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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



26. dönem POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. 26. dönem POMEM sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek