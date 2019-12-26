26 Aralık dolar kuru son dakika ne kadar oldu? Dolar kuru canlı, anlık son durum nedir?

26 Aralık dolar kuru son dakika ne kadar oldu? sorusu dolar yatırımı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Global para birimi dolar güncel olaylaedan ve durumlardan etkileniyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.93 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru canlı, anlık olarak takip ediliyor. 26 Aralık dolar kuru son dakika ne kadar oldu? sorusunun yanıtı haberimizde..

26 ARALIK DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9390'dan işlem görüyor.



Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor.Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,5845'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 7,7170'ten satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasiten kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,9360 5,9370

Avro 6,5840 6,5850

Sterlin 7,6860 7,7250



ANKARA

ABD Doları 5,9000 5,9600

Avro 6,5400 6,6100

Sterlin 7,6290 7,7830