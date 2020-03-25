25 Mart 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

25 Mart altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altının ons fiyatı ise dün önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, dün saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 329,9 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları öğrenebilirsiniz.

25 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 334 liradan alınıyor ve 334 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 535 liradan alınıyor, 548 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1069 liradan alınıyor, 1096 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 2138 liradan alınıyor, 2184 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 329,9 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 542 lira, Cumhuriyet altını da 2.215 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.571 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.

Fed'in para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak ve piyasaları desteklemek amacıyla aldığı karar öncesi 1.490 dolar civarında seyreden altının ons fiyatının karar sonrası 1.585 doları test ettiğini vurgulayan analistler, salgın ve parasal genişleme adımlarına yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.