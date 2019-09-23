25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte ŞOK aktüel ürünleri..
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. Hafta sonu indiriminin ardından ŞOK'un Çarşamba günleri gelen fırsat ürünleri araştırılıyor. ŞOK 25 Eylül - 1 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu yayında.Okul malzemeleri kampanyası ise devam ediyor.25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Çift Kişilik Su Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, Tursil Toz Deterjan 10 Kg 42,90 TL'den satılıyor. İşte 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı..
25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı aranıyor. ŞOK'un bu haftaki kataloğunda ev tekstli ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Bebeland Bebek Şampuanı 750 ml 9,45 TL'den, Elidor 7/24 Bakım Kremi 300 ml 10,74 TL'den, Çift Kişilik Su Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Halley Mini 3'lü Paket 4,75 TL'den, Fairy Platinum Tablet 72'li 69,90 TL'den satışa sunuluyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..