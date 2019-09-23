25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu dopdolu! İşte ŞOK aktüel ürünleri..

25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı aranıyor. ŞOK'un bu haftaki kataloğunda ev tekstli ve temizlik ürünleri ön plana çıkıyor. 25 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Bebeland Bebek Şampuanı 750 ml 9,45 TL'den, Elidor 7/24 Bakım Kremi 300 ml 10,74 TL'den, Çift Kişilik Su Geçirmez Alez 19,95 TL'den, Halley Mini 3'lü Paket 4,75 TL'den, Fairy Platinum Tablet 72'li 69,90 TL'den satışa sunuluyor. 25 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..