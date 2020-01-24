24 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, tam altın ve yarım altın fiyatı ile ilgili her gün güncel açıklamalar yayınlanıyor. 24 Ocak'ta gram altın 297 liradan alınıyor, 297 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 476 liradan alınıyor, 488 liradan satılıyor. Haberimiz içerisinden güncel fiyatları takip edebilirsiniz.

24 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 297 liradan alınıyor, 297 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 476 liradan alınıyor, 488 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1906 liradan alınıyor, 1948 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 953 liradan alınıyor, 977 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50 296,80 297,00 297,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,00 1.978,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40 274,40 271,00 275,00

Lira (Tam) Ziynet 1.909,00 1.929,00 1.913,00 1.933,00

Yarım Ziynet 955,00 965,00 956,00 966,00

Çeyrek Ziynet 477,00 482,00 478,00 483,00