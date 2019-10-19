24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2019 A101 aktüel ürünleri
24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta markete Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL, yağ analizli dijital banyo baskülü 49,95 TL, el blender seti 149 TL, epilasyon aleti 79,95 TL, su ısıtıcı 34,95 TL, 6’lı kahve fincan takımı 34,95 TL, termisil tencere 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Kataloğun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 24 Ekim 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Broşür içerisinde Singer promise 1408 dikiş makinesi 399 TL, yağ analizli dijital banyo baskülü 49,95 TL, el blender seti 149 TL, epilasyon aleti 79,95 TL, su ısıtıcı 34,95 TL, 6’lı kahve fincan takımı 34,95 TL, termisil tencere 34,95 TL, polar pijama takımı 39,95 TL, çocuk polar pijama takımı 29,95 TL fiyatı ile bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor.