23 yıl sonra 'Borsa'dan iki sıfır tekrar atılıyor

Yaşar KIZILBAĞ

En son 1997’de 100 bin puanı aşınca iki sıfır atılan Borsa İstanbul’da ‘sıfır atma operasyonu’ geliyor. 27 Nisan’da 2 sıfır atılacak, öncesinde ise ilk prova 9 Mart’ta yapılacak. Halkbank kumpası nedeniyle ABD’deki haksız mahkumiyeti sonrası döndükten sonra Borsa İstanbul’un Genel Müdürlük koltuğuna oturan Hakan Atilla, düzenlediği sohbet toplantısında borsanın şu andaki seviyesinden iki sıfır atmayı planladıklarını açıkladı. Atilla, uygulama sonrası endeksin 1200 puan civarında olacağını anlattı.

DÜNYADA 6 ÜLKE KALDI

Atilla, Borsa İstanbul Endeksi’nden iki sıfır atılmasının gerekçesini ise “Dünyada sadece 6 tane ülkenin borsası 100 bin puanlar seviyesinde. İran, Jamaika ve Malezya gibi ülkeler var bunların içinde. Bu seviyedeki puanlar uluslararası yatırımcıda yüksek enflasyon ve pahalı piyasa algısı yaratıyor. 1997’de de iki sıfır atılmıştı. Atılmasa bugün endeks 12 milyonu aşmıştı” sözleriyle anlattı.

Açığa satış yasağının kaldırılması için çabaladıklarını söyleyen Atilla, “Halka açıklık oranı çok düşük hisselerde düzenleme olacak” dedi. Daha fazla yerli yatırımcının gelmesi için çalışmalar yapacaklarını anlatan Atilla “Ancak olgunlaşmadı. Yeni enstrümanlar da gündemimizde” dedi.

ALGI KIRILACAK

‘Borsa kumardır’ algısını yıkmak için de çalışmalar yapacaklarını belirten Atilla “Hâlâ bir kısım yatırımcı borsayı yadırgıyor. Tanıtımlar yapacağız. Bu algıyı kıracağız. Ayrıca büyük şirketlerle küçükleri buluşturacağız. Halka arzı kolaylaştıracağız” diye konuştu.

TAŞINMA 2020’DE

“Kapalı tahtalar ile ilgili bizim tarafımızda yapılabilecek bir şey yok” diyen Atilla Bitcoin’in borsada alınıp satılmasının yakın zamanda zor olduğunu da belirterek “Vadeli işlemlerde düşünülebilir” dedi. Atilla, Borsa İstanbul’u Finans Merkezi’ne taşıma niyetleri olduğunu ve taşınmanın 2022-2023’ü bulacağını belirterek bu süreci Türkiye Varlık Fonu ile istişare ettiklerini belirtti.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA ‘FON ALIN’ TAVSİYESİ

Hakan Atilla küçük yatırımcıya borsada mağduriyet yaşamaması için “Finansal danışmanlık alın ya da yatırım fonlarına yatırım yapın” tavsiyesinde de bulundu. Atilla kendisine de zaman zaman ‘hangi hisseyi alalım’ diye sorduklarını hatırlatarak “Fon öneriyorum. Çünkü o da hisse” dedi. Atilla şu anda 3 milyonun üzerinde yatırım fonu müşterisi olduğunu belirterek “Ciddi talep var” diye konuştu. Atilla hisse öneren sosyal medya fenomenlerine itibar edilmemesi gerektiğini de belirtti.

HALKA ARZA YIL SONUNDA HAZIR OLURUZ

Hakan Atilla, borsanın halka arzı için yıl bitmeden hazır olacaklarını da söyledi. Atilla, şu an bazı jeopolitik risklerin halka arzı gölgeleme riski bulunduğunu da belirterek Halkbank’taki görevi sırasında da iki tane halka arz işlemi yaptığını hatırlattı.

HER GÜN 8 BİN HESAP AÇILIYOR

Yabancıların ağırlığının yüzde 60’larda olduğunu söyleyen Atilla “Ancak yabancının işlem üzerindeki payı sadece yüzde 25’lerde” dedi. Atilla “Görev geldiğimde ortalama 3 bin olan hesap açılışı şimdi 8-10 binlere “ dedi.

97’DE SIFIR ATILINCA % 70 PRİM YAPTI

1986 yılında faaliyete başlayan borsada, 1997’de Tuncay Artun döneminde yılbaşındaki endeks değişikliğiyle hesaplanan değerinden iki sıfır atılmıştı. Sıfır atılmasının ardından ocakta borsa endeksi yüzde70 yükselmişti.