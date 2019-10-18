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  3. 23 trilyon dolarlık ticaretin kapısı yol haritasıyla açılıyor

23 trilyon dolarlık ticaretin kapısı yol haritasıyla açılıyor

23 trilyon dolarlık ticaretin kapısı yol haritasıyla açılıyor

Türkiye, Çin’in hayata geçireceği 23 trilyon dolarlık ticaret hacmine ulaşması planlanan Modern İpek Yolu Projesi’nden aldığı payı artırmak için bir yol haritası hazırladı. 

Dünya genelinde 4.4 milyar nüfus, 23 trilyon dolarlık ticaret hacmi ve 1 trilyon dolarlık yatırıma ulaşmanın önünü açacak Çin’in ‘Kuşak ve Yol Girişimi’nden Türkiye’nin hak ettiği payı alması için bir yol haritası oluşturuldu. Ticaret Bakanlığı ve DEİK’in ortak girişimiyle hazırlanan raporla, 67 ülkeyle olan ticaret hacminin artırılması hedefleniyor. 

TİCARETİN YÖNÜ DEĞİŞECEK 

Raporun tanıtım toplantısında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, “Ar-Ge, üretim ve lojistikte aktif olmalıyız. Ticaretin yönü değişiyor” dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay “Türkiye, 23 trilyon dolarlık devasa ticaret hacminden hak ettiğini payı almalı” açıklaması yaptı.

VOLKSWAGEN YATIRIMI DEVAM EDECEK

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum” dedi. 

 

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