23 Şubat 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

23 Şubat altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın alacak vatandaşlar ve yatırımcılar fiyatlardaki değişimleri öğrenmek istiyor, bu değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,21 artışla 324,00 liradan tamamladı. 23 Şubat’ta ise çeyrek altın 321 liradan alınıyor, 321 liradan satılıyor.

23 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 321 liradan alınıyor, 321 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 515 liradan alınıyor, 528 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2060 liradan alınıyor, 2105 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1030 liradan alınıyor, 1056 liradan satılıyor.

HAFTA KAPANIŞINDA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,21 artışla 324,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma kapanışta çeyrek altın 526,00 lira, Cumhuriyet altını 2.155,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,21 yükselişle 324,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 316,80 317,00 323,80 324,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.088,00 2.109,00 2.134,00 2.155,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 289,00 293,00 295,30 299,30

Lira(Tam) Ziynet 2.040,00 2.060,00 2.085,00 2.105,00

Yarım Ziynet 1.020,00 1.030,00 1.043,00 1.053,00

Çeyrek Ziynet 510,00 515,00 521,00 526,00