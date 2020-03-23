23 Mart 2020 altın fiyatları: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 23 Mart altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,72 kayıpla 314,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 azalarak 2.094,00 lira oldu. Geçen hafta 520,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçtiğiöiz hafta hafta 511,00 liraya indi. 23 Mart altın fiyatları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

23 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 315 liradan alınıyor ve 315 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 504 liradan alınıyor, 517 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1009 liradan alınıyor, 1034 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 2019 liradan alınıyor, 2063 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,26, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,72, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybederken dolar/TL, yüzde 3,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 92.263,97 en düşük 81.936,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,26 azalışla 85.795,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 kayıpla 314,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74 azalarak 2.094,00 lira oldu. Geçen hafta 520,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 511,00 liraya indi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,80 değer kazanarak 6,5500 lira, avro yüzde 0,01 azalışla 7,0210 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.