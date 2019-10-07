Black Friday indirim fırsatları nedir?

Yerli teknoloji firması Arçelik ise Black Friday’e “Cuma Aşkına” indirimleriyle katılıyor. 19 Kasım Pazartesi gününden 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamında seçili elektronik ürünlerde 3000 TL’ye varan indrimler sunulacak

BLACK FRIDAY NEDİR

İşletmelerin 1960’larda başlayan kriz nedeniyle dükkanlarını ayakta tutmak için büyük indirim yapmalarıyla ortaya çıkan Black Friday, adını 1961 yılında gazetelerde” Black Friday (Kara Cuma)” olarak bahsedilmesinden dolayı aldı. Bu manşetlerin sebebi ise; Philadelphia’da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve yaşanan zorluklar olmuştu. Black Friday, özellikle Amerika ve Kanada’da her yıl kutlanan Şükran Günü’nün ertesi sabahı başlayan, gece geç saatlere kadar devam eden ve tüm yıl boyunca hiç görülmemiş unutulmaz bir indirim festivali. Kozmetik, elektronik, aksesuar, tekstil, ev dekorasyonu ya da aklınıza gelen herhangi bir şeyi bu indirimden yarı yarıya almak için tüm yıl bu günü bekleyebilirsiniz. Mağazalardan taşan kuyruklar, AVM’lerin önünde bekleyen kalabalıklar, ürün almak için kavga edenler ve üstüne bir de trafik, Black Friday’in bu ismi almasında önemli paya sahip. Son zamanlarda Türkiye’de de adını sık sık duymaya başladığımız Black Friday, ülkemizde de büyük indirimlerle karşınıza çıkıyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAR? 2018 YILINDA BLACK FRİDAY NE ZAMAN

Black Friday, Amerika’da her yıl, kasım ayının dördüncü Perşembe’sine denk gelen Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü sabahın erken saatlerinden başlayıp gece geç saatlere kadar devam eder. Bu indirim sadece 1 günlüktür. Black Friday, alışveriş yapmak için yılın en doğru zamanıdır. Ama Türkiye’de çeşitli mağaza ve online satış yapan siteler Black Friday kampanyalarını kimi zaman bir haftaya yayabilir.