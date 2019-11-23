23 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı anlık..

23 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusu yatırımcılar tarafından internette araştırılıyor. Hafta sonunun gelmesi ile beraber, düğünlerde hediyelik altın için araştırmalar hızlandı. Çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yönelmeler arttı. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.23 Kasım altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? diye araştıranları için gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı anlık haberimizde..

23 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 268,51 liradan satışta 268,60 liradan, çeyrek altın ise alışta 429,69 liradan satışta 440,44 liradan işlem görüyor.

DÜN KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 artışla 270,20 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,00 269,20 270,00 270,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.773,00 1.794,00 1.779,00 1.800,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,30 250,30

Lira(Tam) Ziynet 1.732,00 1.752,00 1.739,00 1.759,00

Yarım Ziynet 866,00 876,00 869,00 879,00

Çeyrek Ziynet 433,00 435,00 435,00 440,00

SERBEST PİYASADA ALTIN

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.