23 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılan konular arasında yerini aldı. ŞOK markete bu hafta yine yeni ürünler geldi. 23 Ekim broşüründe pamuk battaniye 39,90 TL, bluetooth hoparlör 34,90 TL, kadın-erkek kışlık terlik 7,99 TL'den bulunuyor. Bu hafta Arko nem zeytinyağlı besleyici bakım kremi 5,96 TL, Arko nem krem 5,96, Arko yağlı krem çeşitleri 2,63 TL, Domestos dağ esintisi – cif tüm yüzeyler fırsat paketi 13,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı.