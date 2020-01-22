22 Ocak 2020 altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 22 Ocak çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyorlar. Özellikle yatırımcılar anbean yaşanan gelişmeleri takip diyorlar. 22 Ocak’ta gram altın 295 liradan alınıyor ve 296 liradan satılıyor. İşte güncel açıklamalar…

22 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 295 liradan alınıyor, 296 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 473 liradan alınıyor, 485 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1894 liradan alınıyor, 1935 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 947 liradan alınıyor, 970 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.974,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi kapanış ve salı açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,90 297,10 296,30 296,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.957,00 1.978,00 1.953,00 1.974,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,80 274,80 270,20 274,20

Lira(Tam) Ziynet 1.912,00 1.932,00 1.908,00 1.928,00

Yarım Ziynet 956,00 976,00 954,00 964,00

Çeyrek Ziynet 478,00 483,00 477,00 482,00