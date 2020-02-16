21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
21 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Cuma günü markete chester model bench 119 TL, cam ankastre set 1.099 TL, aksesuar ve takı dolabı 129 TL, kulak ve burun kıl alma cihazı 19,90 TL, dik kenarlı cam tabak 8,95 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
BİM 21 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta markete salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 21 Şubat kataloğunda el dikiş makinesi 39,90 TL, büyük kanaviçe kiti 21,90 TL, küçük kanaviçe kiti 17,90 TL, örgü aparat seti 9,95 TL, 24’lü dikiş seti 7,95 TL, markete chester model bench 119 TL, cam ankastre set 1.099 TL, aksesuar ve takı dolabı 129 TL fiyatı ile bulunuyor.