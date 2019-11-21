Altın fiyatları 21 Kasım canlı, anlık ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün..

21 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki altın fiyatları merak ediliyor. Altın geçmişten günümüzü en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri. Dün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu. 21 Kasım altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye araştıranlar için gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün..

21 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 269,50 liradan satışta 269,77 liradan, çeyrek altın ise alışta 431,34 liradan satışta 442,10 liradan işlem görüyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,11 azalışla 270,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira,Cumhuriyet altını 1.799,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 270,00 liradan işlem gördü.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,10 270,30 269,80 270,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.778,00 1.799,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 246,00 250,00

Lira(Tam) Ziynet 1.740,00 1.760,00 1.738,00 1.758,00

Yarım Ziynet 870,00 880,00 869,00 879,00

Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 435,00 440,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 269,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270 liradan, bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 799 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 738 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 758 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.